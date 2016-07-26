国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月正价差扩大，因市场供应充裕

路透新加坡7月26日 - 交易商表示，新加坡380-cst近月跨月正价差周二扩大，交易商称此乃因近期供应稳定而承压。

“近期供应前景看来并不如大家最初所想的那般紧俏，尽管套利船货流入减少，”一位新加坡交易商表示。

虽然流向新加坡的套利船货数量已连续三个月下滑，但流入的减少大都被在新加坡交易中心附近油轮所存放的大量燃油库存所抵销，因此并未导致任何的抑制作用。

根据周四公布的汤森路透供应链和商品研究最新的评估，7月流向东亚的燃料油总量预计介于330万至360万吨，低于今年迄今的月均量584万吨，主因来自西方和中东的流量减少。

380-cst燃料油8月/9月跨月正价差 较昨日扩大0.25美元，至每吨较新加坡报价贴水1.50美元。

在现货市场，6万吨的指标180-cst燃料油在普氏窗口有达成两笔交易，总计4万吨的380-cst燃油料亦有两笔交易。

新加坡现货市场上，达成四笔交易。(完)

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