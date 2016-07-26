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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 20:01 BJT

美股业绩：3M第二季获利小幅下降，因电子产品和能源业务营收下滑

路透7月26日 - 多元化经营企业3M Co 公布季度获利小幅下降，因其电子产品和能源业务营收下滑。

在截至6月30日止的第二季，净利降至12.9亿美元，合每股盈余(EPS)2.08美元，上年同期分别为13亿美元和2.02美元。

该公司净营收略微降至76.6亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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