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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 20:05 BJT

美股业绩：卡特彼勒第二季净利下降，因新机械设备销售依旧疲弱

路透7月26日 - 全球最大建筑及矿业设备生产商卡特彼勒(Caterpillar) 周二公布，季度净利下降，因新机械设备销售依旧疲弱。

卡特彼勒公布，第二季获利为5.50亿美元，合每股盈余(EPS)0.93美元，上年同期修正后分别为8.02亿美元和1.31美元。

扣除重组成本后的每股盈余为1.09美元，分析师此前预计为0.96美元；上年同期修正后为1.40美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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