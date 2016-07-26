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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 20:40 BJT

更新版 1 -突发事件：德国柏林一大学附设医院病患射伤医生

* 柏林Steglitz区医院发生枪击事件--警方

* 遭枪击医生受伤严重，枪手自杀--警方

路透柏林7月26日 - 德国警方表示，柏林西南方一大学医院的病患在1100GMT左右枪击一名医生，之后自杀。

警方称，该名医生受创严重。

Charite大学医院Benjamin Franklin校区一名发言人并未立即发表评论。

在这起事件发生之前，德国自7月18日起还发生了其他四起攻击事件，导致10人丧生及数十人受伤。

德国警方表示，“毫无迹象显示”此枪击案与恐怖主义有关。(完)

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