更新版 1 -突发事件：德国柏林一大学附设医院病患射伤医生

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 柏林Steglitz区医院发生枪击事件--警方
* 遭枪击医生受伤严重，枪手自杀--警方
路透柏林7月26日 - 德国警方表示，柏林西南方一大学医院的病患在1100GMT左右枪击一名医生，之后自杀。
警方称，该名医生受创严重。
Charite大学医院Benjamin Franklin校区一名发言人并未立即发表评论。
在这起事件发生之前，德国自7月18日起还发生了其他四起攻击事件，导致10人丧生及数十人受伤。
德国警方表示，“毫无迹象显示”此枪击案与恐怖主义有关。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完