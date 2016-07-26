全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因运费下滑

路透7月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型、巴拿马型及超灵便型运费均下跌。

整体乾散货运价指数 下跌13点，或1.83%，至696点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌36点，或4.1%，报841点。日均获利减少261美元，报6,059美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌22点，或2.73%，报784点。日均获利减少174美元，报6,276美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。