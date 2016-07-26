全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因运费下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透7月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型、巴拿马型及超灵便型运费均下跌。
整体乾散货运价指数 下跌13点，或1.83%，至696点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌36点，或4.1%，报841点。日均获利减少261美元，报6,059美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌22点，或2.73%，报784点。日均获利减少174美元，报6,276美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌7点，报690点。波罗的海灵便型船运价指数 升4点，报390点。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。