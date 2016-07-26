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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 20:47 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下降，因供应量依旧较高

路透新加坡7月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下跌0.48美元，至每吨35.75美元，因北亚现货需求清淡，而且市场供应充足。

交易商称，炼厂开工率较高持续打压石脑油价格及裂解价差，但炼厂没有显示出大幅下降开工率的迹象，因整体炼油利润率仍为正值。

以欧洲炼厂为例，6月炼油量较前月增长6.8%，带动石脑油产量上升。

新加坡一交易商称，“除非欧洲炼厂降低开工率，否则他们多余的船货将不得不到海外寻找买家，”

欧洲将石脑油出口到亚洲。尽管欧洲对亚洲的月度出口量已从1月纪录高位220万吨下降，但交易商称，亚洲依旧承受着中东和印度出口量较高的压力。

新加坡现货市场上，维多向PTT售出一艘92号汽油船货，船期为8月15-19日，价格为每桶46.78美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 戴素萍)

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