国际油市：亚洲石脑油裂解价差下降，因供应量依旧较高

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡7月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下跌0.48美元，至每吨35.75美元，因北亚现货需求清淡，而且市场供应充足。
交易商称，炼厂开工率较高持续打压石脑油价格及裂解价差，但炼厂没有显示出大幅下降开工率的迹象，因整体炼油利润率仍为正值。
以欧洲炼厂为例，6月炼油量较前月增长6.8%，带动石脑油产量上升。
新加坡一交易商称，“除非欧洲炼厂降低开工率，否则他们多余的船货将不得不到海外寻找买家，”
欧洲将石脑油出口到亚洲。尽管欧洲对亚洲的月度出口量已从1月纪录高位220万吨下降，但交易商称，亚洲依旧承受着中东和印度出口量较高的压力。
新加坡现货市场上，维多向PTT售出一艘92号汽油船货，船期为8月15-19日，价格为每桶46.78美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完