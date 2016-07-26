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市场报道 | 2016年 7月 26日 星期二 20:51 BJT

美股业绩：麦当劳美国同店营收增幅低于预估，数个主要市场环境艰困

路透7月26日 - 麦当劳 公布美国季度同店营收增幅远低于预期，该公司并称“多个主要市场面临艰困环境”。

根据研究机构Consensus Metrix，第二季美国开业至少13个月以上的同店营收成长1.8%，远低于分析师平均预估的3.2%。

麦当劳股价周二盘前大跌3.5%至122.97美元。

全球餐厅可比营收成长3.1%，低于平均预估的成长3.6%。

6月30日止当季，公司净利下滑9.1%至10.9亿美元，每股盈余(EPS)为1.25美元。

总营收下滑3.5%至62.7亿美元，符合汤森路透I/B/E/S/调查分析师的平均预估。

根据汤森路透计算，排除部分项目后，麦当劳每股盈余为1.45美元，高于平均预估值1.38美元。(完)

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