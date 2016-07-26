韩国数据：7月消费者信心指数升至三个月高位101

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透首尔7月27日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国7月消费者信心指数显示消费者转为乐观，为年内第二次。
韩国央行表示，7月综合消费者信心指数(CCSI)为101，此为三个月高位，6月时为99。
消费者信心指数低于100，表明预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。今年之前只有4月消费者信心指数也是在100以上。
7月所有分项指数全部上升，家庭收入前景分项指数升幅最大。
韩国央行调查还显示，7月消费者对未来12个月通胀率的预估中值连续第三个月保持在2.4%。
央行称，这次调查是在7月13-20日访查了近2,000个韩国家庭后所作的。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完