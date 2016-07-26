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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 05:10 BJT

韩国数据：7月消费者信心指数升至三个月高位101

路透首尔7月27日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国7月消费者信心指数显示消费者转为乐观，为年内第二次。

韩国央行表示，7月综合消费者信心指数(CCSI)为101，此为三个月高位，6月时为99。

消费者信心指数低于100，表明预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。今年之前只有4月消费者信心指数也是在100以上。

7月所有分项指数全部上升，家庭收入前景分项指数升幅最大。

韩国央行调查还显示，7月消费者对未来12个月通胀率的预估中值连续第三个月保持在2.4%。

央行称，这次调查是在7月13-20日访查了近2,000个韩国家庭后所作的。(完)

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