芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因全球供应充足和小麦走低

路透芝加哥7月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅下跌，交易员称，受累于轻微的技术卖压和小麦价格骤降。

玉米期货徘徊在略高于周五触及的21个月低位的水准。分析师表示，12月玉米合约迫近历来低位3.33-1/4美元时，卖家不多，但玉米价格任何上涨走势将很可能遇上投机性的交易商和农户卖盘。

美国农业部在周一收市后称，上周美国玉米生长优良率和之前一周持平，分析师预计为小幅下跌。

美国农业部数据显示，大部份玉米目前完成了授粉的抽丝阶段，比计划更快，令投资者对玉米没有面临重大生长压力下，渡过了其最容易受到损害的生长阶段充满信心。

小麦期货急跌2%或以上，因全球牲畜饲料小麦和玉米供应庞大。

交投最活跃的12月玉米 收跌1-3/4美分，报3.39-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为315,839口。(完)

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