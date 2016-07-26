国际油市：美国原油因供应过剩忧虑触及三个月低位后收跌，布兰特原油上涨

* 美国原油触及三个月低位后收跌，布兰特原油从5月低位反弹

* 美国和布兰特原油价差走宽，因两份指标原油合约涨跌互见

* 分析师预计上周美国原油库存减少，汽油库存增加

* API将在2030 GMT公布美国原油库存数据

路透纽约7月26日 - 美国原油价格周二下跌，盘中触及三个月低位，因对汽油供应过剩的担忧盖过美国原油库存预计减少对油价带来的支撑。布兰特原油收高，扳回稍早跌幅，因基本面较美国原油好。

布兰特和美国原油价差上升至4月底来最高水准，因投资者押注布兰特原油的表现相对好于美国原油。

“布兰特和美国原油价差走宽，显示布兰特原油(比美国原油)较有优势，鉴于美国成品油库存状况令人沮丧，”Caprock Risk Management能源市场分析师Chris Jarvis说。

美国原油 收低0.21美元，或0.5%，报每桶42.92美元，稍早触及4月20日来最低42.36美元。

布兰特原油 收涨0.15美元，或0.3%，报每桶44.87美元，稍早触及5月10日来最低44.14美元。

汽油期货 小幅上涨，报每加仑1.3358美元。