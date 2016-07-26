加拿大股市：收涨，受助于金矿股和银行股上升

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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路透多伦多7月26日 - 加拿大主要股指周二上涨，受助于金矿股、其他材料股和银行股上升，因黄金在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布利率决定前攀升。
全球最大的金矿商Barrick Gold Corp 跳升2.9%，此前路透报导，该公司是一家非洲矿业公司的大股东，正考虑出售这些股权。
加拿大的大型银行股升幅居前，加拿大皇家银行 升0.7%，加拿大丰业银行 也上涨0.7%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨51.90点，或0.36%，报14,550.00点。十大类股中有六种收高，材料股劲升2.2%。
能源股上涨0.5%，尽管市场广泛担忧原油供应过剩的问题，美国原油今日触及三个月低位，收低0.5%，报42.92美元。
金价周二上涨，因美元走软，但仍陷于区间内，市场密切关注今日开始举行的为期两天的美国联邦储备理事会(FED/美联储)议息会议，希望从中寻找美国利率前景的线索。 (完)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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