加拿大股市：收涨，受助于金矿股和银行股上升

路透多伦多7月26日 - 加拿大主要股指周二上涨，受助于金矿股、其他材料股和银行股上升，因黄金在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布利率决定前攀升。

全球最大的金矿商Barrick Gold Corp 跳升2.9%，此前路透报导，该公司是一家非洲矿业公司的大股东，正考虑出售这些股权。

加拿大的大型银行股升幅居前，加拿大皇家银行 升0.7%，加拿大丰业银行 也上涨0.7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨51.90点，或0.36%，报14,550.00点。十大类股中有六种收高，材料股劲升2.2%。

能源股上涨0.5%，尽管市场广泛担忧原油供应过剩的问题，美国原油今日触及三个月低位，收低0.5%，报42.92美元。