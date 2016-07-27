金砖国家：7月26日股汇市收盘纵览

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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路透7月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月26日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.19%，报870.72点。
中国股市：沪综指收升逾1%，深交所遏制题材炒作令蓝筹股受宠
中国汇市：人民币放量收升，大行态度坚决短期汇价料续持稳
香港股市：微幅收高，金融和消费类股领涨
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.16%，报56,782.750点，盘中一度上涨，因铁矿石价格走高提振矿商和钢铁企业的股价。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2697/03，上日收报3.2915/40。
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南非股市：升至八周高位，因铂金和黄金价格上扬提振资源类股。指标Top-40指数 收盘上涨0.52%，报46,788.32点；大盘综合指数 收盘上涨0.65%，报53,638.04点。
南非汇市：兰特下跌，市场关注美联储会议
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印度股市：收低，在政府召开会议讨论商品和服务税收法案前，投资者锁定获利。BSE指数 回吐盘中涨幅，收盘下跌0.42%，报27,976.52点；NSE指数 收盘下跌0.52%，报8,590.65点，此前曾触及一年高位8,644.90点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.27/67.28，上日收报67.3450/67.3550。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.64%，报924.74点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.8%，报482.34点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.81%，报65.948；卢布兑欧元 贬值0.64%，报72.373。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。