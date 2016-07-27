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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 08:42 BJT

金砖国家：7月26日股汇市收盘纵览

路透7月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月26日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.19%，报870.72点。

中国股市：沪综指收升逾1%，深交所遏制题材炒作令蓝筹股受宠

中国汇市：人民币放量收升，大行态度坚决短期汇价料续持稳

香港股市：微幅收高，金融和消费类股领涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.16%，报56,782.750点，盘中一度上涨，因铁矿石价格走高提振矿商和钢铁企业的股价。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2697/03，上日收报3.2915/40。

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南非股市：升至八周高位，因铂金和黄金价格上扬提振资源类股。指标Top-40指数 收盘上涨0.52%，报46,788.32点；大盘综合指数 收盘上涨0.65%，报53,638.04点。

南非汇市：兰特下跌，市场关注美联储会议

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印度股市：收低，在政府召开会议讨论商品和服务税收法案前，投资者锁定获利。BSE指数 回吐盘中涨幅，收盘下跌0.42%，报27,976.52点；NSE指数 收盘下跌0.52%，报8,590.65点，此前曾触及一年高位8,644.90点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.27/67.28，上日收报67.3450/67.3550。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.64%，报924.74点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.8%，报482.34点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.81%，报65.948；卢布兑欧元 贬值0.64%，报72.373。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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