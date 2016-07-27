《中国报摘》--中国证券报7月27日

--据投行方面人士透露，证监会近期发布多项再融资窗口指导意见，包括要求公司控股股东或持有公司股份5%以上股东不得通过通道参与定增，并严控募集资金投资项目中的非资本性支出。另外再次明确，不鼓励募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。

--新三板市场交投遇冷。数据显示，7月18日至7月22日，三板成交额为13.18亿元人民币，连续三周成交低于30亿元。与此同时，部分有效期较短的新三板产品在本月将面临退出，令人尴尬的是曾经的火爆产品当下已无人问津。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)