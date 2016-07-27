《中国报摘》--中国证券报7月27日

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
* 头版头条:
--中共中央政治局召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议。会议并表示，将实施组合政策，努力保持经济平稳发展。
* 其他:
--业内人士表示，未来财政政策还有较大发力空间，重点体现在税制改革和财政支出调整两大方面。
--据投行方面人士透露，证监会近期发布多项再融资窗口指导意见，包括要求公司控股股东或持有公司股份5%以上股东不得通过通道参与定增，并严控募集资金投资项目中的非资本性支出。另外再次明确，不鼓励募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。
--新三板市场交投遇冷。数据显示，7月18日至7月22日，三板成交额为13.18亿元人民币，连续三周成交低于30亿元。与此同时，部分有效期较短的新三板产品在本月将面临退出，令人尴尬的是曾经的火爆产品当下已无人问津。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。