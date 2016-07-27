《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月27日

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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路透7月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7567 港元 ) 美国股市周二涨跌互现，道琼工业指数 跌19.31点，或0.1%，至18,473.75点；美国联邦储备理事 会(FED/美联储)今日开始为期两天的政策会议，投资者静待苹果 和推特 等企业的业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.360 -0.06 19394 9.724 0.45 中国铝业 8.400 1.33 9377 2.606 0.24 中国移动 62.830 0.75 177174 97.471 -0.29 中国人寿 11.520 2.86 201021 17.871 0.40 中石油 68.220 0.59 19273 5.292 0.22 中石化 73.980 2.07 24576 5.738 0.32 汇丰控股 32.530 1.15 2288945 50.465 0.43 中电信 49.750 0.14 5568 3.859 0.76 中国联通 10.550 2.63 84390 8.183 -0.45 兖州煤业 6.260 1.13 1980 4.856 1.80 华能国际 23.700 1.63 16532 4.596 0.57 南方航空 31.920 3.30 3870 4.952 0.24 东方航空 28.570 3.03 4570 4.432 -0.18 中芯国际 4.110 -1.91 25570 0.638 -1.91 （完） (整理 梁慧仪)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。