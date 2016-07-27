《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月27日

路透7月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7567 港元 ) 美国股市周二涨跌互现，道琼工业指数 跌19.31点，或0.1%，至18,473.75点；美国联邦储备理事 会(FED/美联储)今日开始为期两天的政策会议，投资者静待苹果 和推特 等企业的业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.360 -0.06 19394 9.724 0.45 中国铝业 8.400 1.33 9377 2.606 0.24 中国移动 62.830 0.75 177174 97.471 -0.29 中国人寿 11.520 2.86 201021 17.871 0.40 中石油 68.220 0.59 19273 5.292 0.22 中石化 73.980 2.07 24576 5.738 0.32 汇丰控股 32.530 1.15 2288945 50.465 0.43 中电信 49.750 0.14 5568 3.859 0.76 中国联通 10.550 2.63 84390 8.183 -0.45 兖州煤业 6.260 1.13 1980 4.856 1.80 华能国际 23.700 1.63 16532 4.596 0.57 南方航空 31.920 3.30 3870 4.952 0.24 东方航空 28.570 3.03 4570 4.432 -0.18 中芯国际 4.110 -1.91 25570 0.638 -1.91 （完） (整理 梁慧仪)