《香港报摘》--经济日报7月27日

* 要闻版头条：

--近期楼市升温，市民入市有加快迹象，银行亦趁机接连推低息楼按，金管局全面叫停银行推出的会员转介优惠，即取消按揭贷款1%以外的回赠，以平衡银行风险。

* 其他：

--联想集团 与京东 宣布合作，协议未来三年于京东平台录得600亿元人民币的销售额，并承诺在期内以京东作为战略新品的首发平台。

--华谊腾讯娱乐 发盈警，受到公平值列帐处理、法律及专业费用及人民币兑港元贬值影响，预期截至今年6月底止中期，将录得不超过6,000万港元亏损。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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