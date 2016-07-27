《香港报摘》--经济日报7月27日

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
* 要闻版头条：
--近期楼市升温，市民入市有加快迹象，银行亦趁机接连推低息楼按，金管局全面叫停银行推出的会员转介优惠，即取消按揭贷款1%以外的回赠，以平衡银行风险。
* 其他：
--联想集团 与京东 宣布合作，协议未来三年于京东平台录得600亿元人民币的销售额，并承诺在期内以京东作为战略新品的首发平台。
--华谊腾讯娱乐 发盈警，受到公平值列帐处理、法律及专业费用及人民币兑港元贬值影响，预期截至今年6月底止中期，将录得不超过6,000万港元亏损。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。