《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月27日

--景气冷到爆，加上利率低，企业宁可向银行借款也不愿募资扩厂。金管会证期局昨日指出，今年上半年公开发行公司募资状况冷，不管是件数还是金额都较去年同期减少，尤其用来扩充厂房设备的资金金额降到七年新低。

--金管会主委丁克华昨日会见寿险公会理事长许舒博时表示，预计8月15日前会公布鼓励寿险业投资本地ETF(可上市交易基金)及台股的整套方案。寿险业预估最可能是台股系数降15%，ETF则降25%，估计可增加600-700亿台币以上资金动能。