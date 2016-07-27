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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月27日

*工商时报：

--景气冷到爆，加上利率低，企业宁可向银行借款也不愿募资扩厂。金管会证期局昨日指出，今年上半年公开发行公司募资状况冷，不管是件数还是金额都较去年同期减少，尤其用来扩充厂房设备的资金金额降到七年新低。

--金管会主委丁克华昨日会见寿险公会理事长许舒博时表示，预计8月15日前会公布鼓励寿险业投资本地ETF(可上市交易基金)及台股的整套方案。寿险业预估最可能是台股系数降15%，ETF则降25%，估计可增加600-700亿台币以上资金动能。

*经济日报：

--行政院长林全昨天主持行政院科技会报，敲定明年度科技预算将编列1,078.5亿台币，较今年成长5.6%，创史上新高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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