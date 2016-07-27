《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月27日

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
*工商时报：
--景气冷到爆，加上利率低，企业宁可向银行借款也不愿募资扩厂。金管会证期局昨日指出，今年上半年公开发行公司募资状况冷，不管是件数还是金额都较去年同期减少，尤其用来扩充厂房设备的资金金额降到七年新低。
--金管会主委丁克华昨日会见寿险公会理事长许舒博时表示，预计8月15日前会公布鼓励寿险业投资本地ETF(可上市交易基金)及台股的整套方案。寿险业预估最可能是台股系数降15%，ETF则降25%，估计可增加600-700亿台币以上资金动能。
*经济日报：
--行政院长林全昨天主持行政院科技会报，敲定明年度科技预算将编列1,078.5亿台币，较今年成长5.6%，创史上新高。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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