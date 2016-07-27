《香港报摘》--信报7月27日

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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* 要闻版头条：
--金沙中国 今年次季总收益净额14.8亿美元，按年跌16.4%，符合市场预期；当中6月中场博彩收益录按年增长，为近两年来首次，令市场惊喜。金沙中国主席艾德森扬言澳门博彩业已经见底，刺激一众濠赌股弹升，主要股份涨幅介乎4%至7%。
* 其他：
--万达集团董事长王健林之子王思聪有份投资的饮食概念控股，去年申请主板上市不果，今年3月转往申请创业板上市，最近已通过港交所上市聆讯，有望在港挂牌。
--大酒店 公布，其附属公司Peninsula London与合作伙伴Grosvenor订立不具法律约束力的条款纲要，双方由原本开发伦敦半岛酒店项目的合作伙伴，转为纯粹业主及承租人关系。大酒店日后将全权负责项目的开发，预计投资额将显着增加。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。