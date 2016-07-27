《香港报摘》--信报7月27日

* 要闻版头条：

--金沙中国 今年次季总收益净额14.8亿美元，按年跌16.4%，符合市场预期；当中6月中场博彩收益录按年增长，为近两年来首次，令市场惊喜。金沙中国主席艾德森扬言澳门博彩业已经见底，刺激一众濠赌股弹升，主要股份涨幅介乎4%至7%。

* 其他：

--万达集团董事长王健林之子王思聪有份投资的饮食概念控股，去年申请主板上市不果，今年3月转往申请创业板上市，最近已通过港交所上市聆讯，有望在港挂牌。

--大酒店 公布，其附属公司Peninsula London与合作伙伴Grosvenor订立不具法律约束力的条款纲要，双方由原本开发伦敦半岛酒店项目的合作伙伴，转为纯粹业主及承租人关系。大酒店日后将全权负责项目的开发，预计投资额将显着增加。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘