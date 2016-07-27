中国个股：木林森增加一股权投资基金出资，为收购欧司朗资产筹资

路透上海7月27日 - 中国木林森股份有限公司 周二晚公告称，拟向义乌和谐明芯股权投资合伙企业追加投资。综合资料分析，该合伙企业实际是收购世界灯具制造商巨擘之一的德国欧司朗 灯具业务的收购主体。

木林森公告称，该合伙企业有限合伙人包括和谐浩数投资管理（北京）公司、木林森和义乌市国有资本运营中心，三者分别占28.5714%、35.7142%、35.7142%股权，另外基金管理人珠海和谐卓越投资中心占0.0002%股权。和谐浩数为IDG资本旗下的基金管理公司。

此次增资后，该合伙企业的认缴额增至35亿元，其中木林森认缴出资额由1亿7,857万元人民币增至12.5亿元。该合伙企业主要投资范围为境内外LED行业的优质企业或资产。

欧司朗周二表示，同意以超过4亿欧元(4.393亿美元)向一个中国财团出售灯具业务Ledvance。该中国财团包括IDG资本、木林森及金融投资者义乌市国有资产运营中心。