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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 08:34 BJT

建信期货：中国期指主力增持空头头寸明显，反弹之路或有反复

以下内容节选自7月27日的《期货日报》：

昨日沪深两市大幅上涨，大盘终于迎来了突破性上涨，两市均收出大阳线，但成交量稍显不足。期指所有合约均收涨，且涨幅均超过跟踪指数，因此各合约相较现货的贴水幅度均缩小，其中IF1608、IC1608以及IH1608的基差分别为22.59、101.07、6.91。

　　在昨日大幅反弹中，主力增持空头头寸明显，叠加目前指数进入反弹高位，预计反弹之路或有反复，谨慎追高。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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