建信期货：中国期指主力增持空头头寸明显，反弹之路或有反复

昨日沪深两市大幅上涨，大盘终于迎来了突破性上涨，两市均收出大阳线，但成交量稍显不足。期指所有合约均收涨，且涨幅均超过跟踪指数，因此各合约相较现货的贴水幅度均缩小，其中IF1608、IC1608以及IH1608的基差分别为22.59、101.07、6.91。