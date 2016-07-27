建信期货：中国期指主力增持空头头寸明显，反弹之路或有反复

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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以下内容节选自7月27日的《期货日报》：
昨日沪深两市大幅上涨，大盘终于迎来了突破性上涨，两市均收出大阳线，但成交量稍显不足。期指所有合约均收涨，且涨幅均超过跟踪指数，因此各合约相较现货的贴水幅度均缩小，其中IF1608、IC1608以及IH1608的基差分别为22.59、101.07、6.91。
在昨日大幅反弹中，主力增持空头头寸明显，叠加目前指数进入反弹高位，预计反弹之路或有反复，谨慎追高。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。