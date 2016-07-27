中国债市动态：现券持稳超长债交投热情下降，三年国债招标接近预期

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海7月27日 - 中国银行间债市周三资金面恢复正常，但因缺少刺激因素，现券走势依旧不温不火，其中前期火爆的超长债交投热情下降，利率互换(IRS)也波动微弱；新债发行方面，财政部三年期国债招标结果接近预期，对二级影响不大。
与现券和IRS相比，国债期货早盘起伏稍大，随着股市的下挫，两个期限主力合约跌幅收窄。
财政部上午招标的三年期固息国债，中标利率2.43%，基本符合此前2.44%的预测均值；边际中标利率为2.46%，投标倍数3.80倍。
上海一银行交易员称，随着股市下挫，国债期货收复部分跌幅，但“现券波动不大，没方向了。”
中国股市沪综指 周三早盘放量收跌1.6%，再度考验3,000点整数关口。
剩余期限近10年的国开行160210券最新报价 在3.1475%/3.1450%，上日尾盘为3.1500%/3.1480%。
银行间市场流动性今日重返宽松，资金价格亦自高位明显回落；昨日盘中资金面已转暖，今日公开市场继续加力输血，主要融出方供给恢复正常，市场预期更趋稳定。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.415元，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1609 收报100.980元，较上日结算价跌0.01%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。