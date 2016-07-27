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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 08:35 BJT

国泰君安期货：郑州动力煤期货强势格局延续

以下内容节选自7月27日的《期货日报》：

近期，动力煤期货维持高位振荡，1701合约在480元/吨处有所支撑。一方面，现货市场供应紧张格局延续。国内煤炭行业执行276天政策之后，煤矿供应受到限制，导致港口库存持续下降。另一方面，电厂需求面临夏季用电高峰，日耗上升增加了电厂对动力煤的采购需求，动力煤现货供应紧张格局将延续。

从政策面来看，今年一、二季度主要产煤区连续出台了多项减少煤炭供应的政策，相较于山西省4月整合矿停产1个月相比，276天工作日在全国范围推行，对供应的限制作用也更为深远。按照276天工作日规定，煤矿全年工作时间不得超过276天，相比之前的330天，工作时间减少20%。同时，各地煤炭安监局加强执法巡查力度，对中小煤矿的复产管控严格。从政策执行的效果看，供给收缩效果显着。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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