国泰君安期货：郑州动力煤期货强势格局延续

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自7月27日的《期货日报》：
近期，动力煤期货维持高位振荡，1701合约在480元/吨处有所支撑。一方面，现货市场供应紧张格局延续。国内煤炭行业执行276天政策之后，煤矿供应受到限制，导致港口库存持续下降。另一方面，电厂需求面临夏季用电高峰，日耗上升增加了电厂对动力煤的采购需求，动力煤现货供应紧张格局将延续。
从政策面来看，今年一、二季度主要产煤区连续出台了多项减少煤炭供应的政策，相较于山西省4月整合矿停产1个月相比，276天工作日在全国范围推行，对供应的限制作用也更为深远。按照276天工作日规定，煤矿全年工作时间不得超过276天，相比之前的330天，工作时间减少20%。同时，各地煤炭安监局加强执法巡查力度，对中小煤矿的复产管控严格。从政策执行的效果看，供给收缩效果显着。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。