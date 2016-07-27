国泰君安期货：郑州动力煤期货强势格局延续

从政策面来看，今年一、二季度主要产煤区连续出台了多项减少煤炭供应的政策，相较于山西省4月整合矿停产1个月相比，276天工作日在全国范围推行，对供应的限制作用也更为深远。按照276天工作日规定，煤矿全年工作时间不得超过276天，相比之前的330天，工作时间减少20%。同时，各地煤炭安监局加强执法巡查力度，对中小煤矿的复产管控严格。从政策执行的效果看，供给收缩效果显着。(完)