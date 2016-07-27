永安期货：大连铁矿石期货回调风险正在累积

在大幅上扬之后，随着7月18日铁矿石期货的意外大跌，本轮上涨走势基本告一段落。由于钢材价格相对于铁矿石等炉料品种的更快上涨，自6月下旬开始，钢厂盈利水平迅速提高，生产积极性不降反升，成材产量亦维持高位。钢厂原料需求提升与盘面看涨情绪刺激促使矿价大涨，然而随着期货盘面整体冲高回落，铁矿石走势明显承压。随着钢材投机性需求渐尽，持续增大的港口库存也会对盘面形成打压。

我的钢铁网数据显示，截至上周五，全国45个主要港口铁矿石库存量为10884万吨，周环比增加44万吨，已连续十周维持在1亿吨以上的高位，并创下2014年10月以来的新高。当前正值传统需求淡季，而港口铁矿石库存却连创新高，买涨不买跌的投机性特征显着，一旦行情转向，过高的库存将持续施压盘面。(完)