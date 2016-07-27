永安期货：大连铁矿石期货回调风险正在累积

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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以下内容节选自7月27日的《期货日报》：
在大幅上扬之后，随着7月18日铁矿石期货的意外大跌，本轮上涨走势基本告一段落。由于钢材价格相对于铁矿石等炉料品种的更快上涨，自6月下旬开始，钢厂盈利水平迅速提高，生产积极性不降反升，成材产量亦维持高位。钢厂原料需求提升与盘面看涨情绪刺激促使矿价大涨，然而随着期货盘面整体冲高回落，铁矿石走势明显承压。随着钢材投机性需求渐尽，持续增大的港口库存也会对盘面形成打压。
我的钢铁网数据显示，截至上周五，全国45个主要港口铁矿石库存量为10884万吨，周环比增加44万吨，已连续十周维持在1亿吨以上的高位，并创下2014年10月以来的新高。当前正值传统需求淡季，而港口铁矿石库存却连创新高，买涨不买跌的投机性特征显着，一旦行情转向，过高的库存将持续施压盘面。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。