基金产业：投资者6月从对冲基金撤资207亿美元--研究公司eVestment

eVestment数据显示，就连去年让客户赚钱的大型基金，6月也首次被要求向投资者返还资金。

eVestment的研究员称，业绩不佳加剧了赎回，10只在6月遭到最大规模赎回的股票型对冲基金今年均已平均亏损8%左右。

报告称，多战略基金遭遇2014年12月以来最大规模的月度资金流出。

年度最大的赢家是所谓的管理期货基金(managed futures funds)，这些基金借助电脑模型作出证券选择。在英国公投决定退欧后市场震荡期间，这些基金整体表现良好，6月吸引资金4.10亿美元。