版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 08:39 BJT

中大期货：市场缺乏实质利好，大连豆油期货将延续弱势

以下内容节选自7月27的《期货日报》：

油脂价格结束反弹，开始振荡下跌。当前，油脂市场缺乏明显的利好刺激，加之大豆到港量庞大以及拍卖大豆成交良好，油厂开机率稳中有升，豆油库存累积，后市豆油将延续弱势。

　　进口大豆到港量处于历史高位，且国储拍卖大豆流入市场，豆油原料供应充足。据笔者跟踪的数据，7月，进口大豆到港量预计为821万吨，8月预计为750万吨。大豆到港量较前期大幅增加，压榨产能利用率也开始提升。截至7月22日，大豆压榨产能利用率为54.87%，较前一周的53.08%上升1.79个百分点。

在大豆供应充足、油厂开机率稳中有升、下游需求不旺的情况下，短期豆油并不具备上涨条件。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐