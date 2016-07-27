中大期货：市场缺乏实质利好，大连豆油期货将延续弱势

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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以下内容节选自7月27的《期货日报》：
油脂价格结束反弹，开始振荡下跌。当前，油脂市场缺乏明显的利好刺激，加之大豆到港量庞大以及拍卖大豆成交良好，油厂开机率稳中有升，豆油库存累积，后市豆油将延续弱势。
进口大豆到港量处于历史高位，且国储拍卖大豆流入市场，豆油原料供应充足。据笔者跟踪的数据，7月，进口大豆到港量预计为821万吨，8月预计为750万吨。大豆到港量较前期大幅增加，压榨产能利用率也开始提升。截至7月22日，大豆压榨产能利用率为54.87%，较前一周的53.08%上升1.79个百分点。
在大豆供应充足、油厂开机率稳中有升、下游需求不旺的情况下，短期豆油并不具备上涨条件。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。