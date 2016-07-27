中大期货：市场缺乏实质利好，大连豆油期货将延续弱势

进口大豆到港量处于历史高位，且国储拍卖大豆流入市场，豆油原料供应充足。据笔者跟踪的数据，7月，进口大豆到港量预计为821万吨，8月预计为750万吨。大豆到港量较前期大幅增加，压榨产能利用率也开始提升。截至7月22日，大豆压榨产能利用率为54.87%，较前一周的53.08%上升1.79个百分点。