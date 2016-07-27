日本已公布经济指标--2016/7/27

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% r -0.4% r 8月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 -0.5% -0.5% 7月28日 -0.5% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.4% -0.3% 7月28日 -0.4% 工业生产(m/m) 5月 -2.6% r +0.3% r 7月28日 +0.7% 失业率 5月 3.2% @ 3.2% @ 7月28日 3.2% 贸易收支(亿日圆) 6月 顺差6,928 逆差407 8月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -1.1% -0.4% 7月28日 -0.3% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。