《香港报摘》--其他报纸重要消息7月27日

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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* 明报：
--广泽地产 收购大股东吉林地产项目近日获股东特别大会通过，向转型地产公司跨出实质一步。公司执行董事王广会表示，交易将于月底前完成，之后相关地产业务将会并入上市公司报表，预料对业绩有贡献。
* 苹果日报：
--百丽国际 首席执行官兼执行董事盛百椒表示，过往公司走＂市场最大化＂，但根据现时环境所看，公司有需要转型，并将有序地推行转型工作。
* 星岛日报：
--上周截标的大埔滘住宅土地，由万泰以11.82亿港元，力压其余16家财团夺得，楼面尺价达4,551港元，远高于市场估值约两成，更较半年前、同区一幅亦受覆核问题困扰的地皮，地价急升约1.5倍。
* 文汇报：
--乐视自家体育频道将于下周一开台，24小时播送体育新闻。乐视体育香港署理CEO赖汝正表示，预计此新闻台投资2,000万港元。（完）
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。