《香港报摘》--其他报纸重要消息7月27日

* 明报：

--广泽地产 收购大股东吉林地产项目近日获股东特别大会通过，向转型地产公司跨出实质一步。公司执行董事王广会表示，交易将于月底前完成，之后相关地产业务将会并入上市公司报表，预料对业绩有贡献。

* 苹果日报：

--百丽国际 首席执行官兼执行董事盛百椒表示，过往公司走＂市场最大化＂，但根据现时环境所看，公司有需要转型，并将有序地推行转型工作。

* 星岛日报：

--上周截标的大埔滘住宅土地，由万泰以11.82亿港元，力压其余16家财团夺得，楼面尺价达4,551港元，远高于市场估值约两成，更较半年前、同区一幅亦受覆核问题困扰的地皮，地价急升约1.5倍。

* 文汇报：

--乐视自家体育频道将于下周一开台，24小时播送体育新闻。乐视体育香港署理CEO赖汝正表示，预计此新闻台投资2,000万港元。（完）