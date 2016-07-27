华泰期货：黄金短期进入整固模式

以下内容节选自7月27日的《期货日报》：

经济增长的羸弱、债务压力的增长，以及风险事件的频发，拉低了全球利率水平，拉升了黄金的投资需求。然而7月多家主要央行未如市场预期加大宽松，增加了利率转向风险，预计黄金将延续7月以来的整固模式。

从全球两大黄金消费国的情况来看，整体消费依然呈现较为疲弱的格局，印度和中国的黄金溢价水平依然维持在低位。截至6月，印度黄金进口量依然处于历史低位。而国内黄金需求短期也难见很大起色，黄金出货水平处于相对弱势状态。

我们认为，金价依然存在整固的需求——短期而言，全球主要央行的利率“转向”（宽松边际减弱）预期对于黄金价格带来继续整固的需求。中期而言，金价的上行周期仍需等待民间和官方两大需求主体的入场。(完)

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