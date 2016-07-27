华泰期货：黄金短期进入整固模式

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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以下内容节选自7月27日的《期货日报》：
经济增长的羸弱、债务压力的增长，以及风险事件的频发，拉低了全球利率水平，拉升了黄金的投资需求。然而7月多家主要央行未如市场预期加大宽松，增加了利率转向风险，预计黄金将延续7月以来的整固模式。
从全球两大黄金消费国的情况来看，整体消费依然呈现较为疲弱的格局，印度和中国的黄金溢价水平依然维持在低位。截至6月，印度黄金进口量依然处于历史低位。而国内黄金需求短期也难见很大起色，黄金出货水平处于相对弱势状态。
我们认为，金价依然存在整固的需求——短期而言，全球主要央行的利率“转向”（宽松边际减弱）预期对于黄金价格带来继续整固的需求。中期而言，金价的上行周期仍需等待民间和官方两大需求主体的入场。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。