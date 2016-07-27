《中国报摘》--其他报纸重要消息7月27日

--沪深两市已披露半年报的共计69家上市公司中，有25家公司的前十大股东榜上出现中央汇金资产管理有限公司或中国证券金融股份有限公司的身影。而且，比较今年第一季度末披露的股东持股数，汇金证金的持筹在二季度一股未抛。