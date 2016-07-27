《中国报摘》--其他报纸重要消息7月27日

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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**上海证券报**
--沪深两市已披露半年报的共计69家上市公司中，有25家公司的前十大股东榜上出现中央汇金资产管理有限公司或中国证券金融股份有限公司的身影。而且，比较今年第一季度末披露的股东持股数，汇金证金的持筹在二季度一股未抛。
--美年健康 公告，子公司美年大健康产业（集团）有限公司收到商务部反垄断局出具的《涉嫌未依法申报经营者集中立案调查通知》。
--据统计，自去年12月央行发布金融机构支持企业发行绿色债券的相关政策以来，今年至少已有三家电力企业发布了电费收益权资产证券化方案，包括光伏收益权债券、风电收益权债券，以及一家火电企业收益权债券。
**证券时报**
--数据显示，56家信托公司上半年平均实现营业收入7.49亿元人民币，同比下降16.1%；净利润4.25亿元，同比下降18.57%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。