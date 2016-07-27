《中国已公布新股发行上市日程表》--7月27日

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 7/27 沪 新华文轩 780811 9,871 7.12 14.67 中银国际 7/29 7/27 深 优 博 讯 300531 2,000 13.36 22.98 中信证券 7/29 7/28 沪 中国电影 730977 46,700 *8.92 *22.98 中信建投 8/1 7/29 沪 长久物流 732569 4,001 -- -- 安信证券 8/2 *7/29 深 达志科技 300530 1,750 11.95 22.98 广发证券 8/2 8/2 深 苏州恒久 002808 3,000 -- -- 银河证券 8/4 8/2 沪 上海亚虹 732159 2,500 -- -- 东方花旗 8/4 8/3 沪 正平股份 732843 9,970 -- -- 申万宏源 8/5 8/3 深 江阴银行 002807 20,944.55 -- -- 光大证券 8/5 8/3 沪 广西广电 730936 不超过30,000 -- -- 华泰联合 8/5 *8/4 沪 贵阳银行 780997 50,000 -- -- 中信建投 8/6 *8/5 沪 上海电影 780595 9,350 -- -- 中金公司 8/7 8/12 沪 花王股份 732007 3,335 11.66 22.97 中泰证券 8/16 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *6/28 沪 超讯通信 2,000 11.99 22.98 恒泰长财 -- 沪 三祥新材 3,355 5.28 22.98 浙商证券 -- 沪 江苏银行 115,445 6.27 7.64 中银证券 华泰联合 -- 深 中潜股份 2,125 10.50 22.99 申万宏源 -- 深 健帆生物 4,200 10.80 22.98 中航证券 -- 深 华舟应急 11,570 6.64 22.99 中金公司 -- 深 幸福蓝海 7,763 6.62 22.98 中金公司 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。