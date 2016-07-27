港报社评：中央内外交迫，去产能欲速不达--经济日报7月27日

内地上半年去产能进度滞后，既碍落实结构性改革释放改革新红利，更令中国在国际经贸谈判上陷被动。内地去产能虽有迫切性，惟中央还须兼顾经济与社会承受力，平衡木不易走。

内地陆续公布各过剩产能行业在今年上半年＂去产能＂的进度，惟成绩显欠理想，如全国煤炭期内去产能7,227万吨，为全年目标2.5亿吨的29%；钢铁业上半年去产能亦仅1,300万吨，不及全年目标4,500万吨的三成。内地去产能进度不彰，对内地经济恐造成内、外两方面负面冲击。

对内而言，中央今年起力推供给侧改革，当中的一大重要任务是＂去产能＂，透过淘汰市场供应过剩的落后产能，促经济结构性改革，以优化资源配置，提升经济增长的质量。惟去产能进度较中央定下的目标缓慢，要实现供给侧改革、释放改革新红利，恐更长路漫漫。

对外而言，近期中国对外经贸谈判的焦点，已由人币滙率逐渐转移至产能过剩问题，如美国拟在9月的二十国集团（G20）峰会上，以中国的过剩产能问题作切入点，加强对华经贸施压；至于欧盟更开宗明义，将中国去产能的进度，与何时承认其市场经济地位挂鈎。若内地去产能进度续欠理想，势令中国在国际贸易谈判上陷被动。

在内、外双重受压的形势下，内地去产能确有相当迫切性，如国家发改委便强调，未能完成去产能任务的地方与国企，都会被严肃问责，显示中央去产能决心。惟实际上，中央推动去产能尚须化解不少现实难题，此至少有二。

一是地方层面。不少地方政府对去产能欠积极，未必是存心对中央政令阳奉阴违，而是对部分地方政府，尤其产钢、产煤等大省而言，去产能进度太快势令经济雪上加霜，大量工人下岗更恐冲击社会以至政治稳定，惹严重后遗症。

二是金融层面。虽然内地仍有不少长期亏损、依赖银行信贷输血才能存活的＂殭屍企业＂，惟银行仍继续放贷，除因地方诸侯施压，更关键是担忧有关企业一旦破产，其欠债势成呆坏帐，银行便血本无归，再无奈亦不得不对殭屍企业持续泵血，因而拖慢去产能进度。

故中央对去产能既要有目标、有决心，更要与地方利益、金融稳定谋求平衡，此平衡木固不易走，却是要实现经济再上台阶、缓减内外经贸冲击的必经难关。(完)

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