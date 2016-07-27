港报社评：国民党濒临破产，丐帮亦可爬起来--信报7月27日

拥有百年历史的国民党在年初的选举之中再次输掉台湾的政权，万料不到民进党上台完全执政才两个多月，国民党连其财产亦一并输掉，俨然被抄家。人也输掉，阵也输掉，百年老店很大机会陷入破产的窘局。

台湾立法院昨日以七十二票赞成、二十九票反对，三读通过由民进党提出的《政党及其附随组织不当取得财产处理条例》草案，行政院未来将设委员会处理不当党产问题。条例可以追溯至一九四五年八月十五日，即日本战败后由台湾撤退之时。尽管国民党倾尽全力反对，该党立委林德福表示：＂每一个条文几乎都是可以说违法乱宪，今天是我们台湾民主最黑暗的一天。＂然而形势比人强，处于在野劣势的国民党票数不足，在该党立委口中的＂多数暴力＂之下彻底捱打，无力招架。

行政院长林全认为，通过＂不当党产条例＂是台湾民主重要的里程碑，未来台湾政党竞争将会更公平。之所以有此一说，原因是国民党几十年来累积的资产实在太丰厚了，而且盘根错节，深入到台湾社会每一个角落，影响力难以估量。每一次选举，国民党候选人皆被批评拥有庞大资金支持，对于其他竞争者不公平。

一九四五年日本战败之后留下的固然是一大笔资产，根据中央研究院院士张玉法教授所着《中华民国史稿》，国民党在一九四九年从大陆带走了二百二十七万両黄金和十亿美元外滙，运到台湾。此后由于＂经营有道＂，这里投资一下，那里获利一些，党营事业涵盖衣食住行各方各面。国民党今年三月公开报告，显示党产最多之时高达九百一十八亿元新台币，即是超过二百亿港元，当时由前总统李登辉担任党主席。马英九接掌国民党之后，着手处理有争议的党产，虽然落重手减资削产，但现时仍然剩下大约一百六十六亿元新台币，超过四十亿港元。

昨日在立法院表决＂不当党产条例＂之时，占有压倒性优势的民进党团队刻意预备了龟苓膏，一边吃一边高喊＂党产归零＂。现在条例通过了，国民党真的有可能变得一无所有，既可说是抄家，亦可说是＂富有台湾特色的共产化＂，党产拨归公共财产去矣。

面对这样的转折，国民党自然心有不甘，无法忍受被迫吞下满不是味儿的龟苓膏，所以计划在最短时间之内提出释宪要求。不过，国民党副主席詹启贤强调，提出释宪不表示国民党要保留这些财产，也不是要把留下来的党产继续据为己有，还是会捐出去，只是不愿意被一种不正当的手法与不对的理由扣在国民党头上而已。换言之，无论释宪结果如何，党产归零始终是无可避免。

在台湾经过今年一月大选洗礼实现又一次政党轮替之后，我们曾经讲过，国民党再烂，也不该沦为历史灰烬，因为台湾不能没有反对的声音，台湾不能没有制衡的力量，台湾需要一个打不死的在野党。事到如今，我们仍然希望国民党切莫一沉不起，毕竟健康的民主社会不应该一党独大，否则绝对权力将会带来绝对腐败，不利于二千三百多万台湾百姓。也许，党产归零不失为国民党置诸死地而后生的契机，正如国民党立委赖士葆所说：＂只有全面甩掉党产、成为真正丐帮，国民党才有可能从地上再爬起来。＂立法院前院长王金平亦表示，这对国民党来说确是获得重生的机会，以后选举的时候，对手不能再以此为攻击项目，故必须把坏的一面转换为更好的一面。

德国哲学家尼采广为传诵的金句是这样说的：What doesn't kill you makes you stronger。国民党即使濒临破产，只要一息尚存，未必不可以奋发图强。台湾是中华民族史上的民主示范单位，无论国民党几十年来怎样令人失望，相信没有人愿意看到这家百年老店关门结业。（完）

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