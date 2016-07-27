港报社评：银色债券认购不俗，银色金融应有可为--明报7月27日

首批银色债券昨日起接受年满65岁市民认购，据银行人士透露反应理想，合资格长者认购人数较认购iBond更多，反映在低息环境下，长者追求低风险而有一定回报的投资。不少＂银发族＂都有余资，为免损失退休生活所需，他们大多避免高风险投资；银色债券受欢迎，说明长者同样热中于寻找投资机会，减少财富被通胀侵蚀的损失。银发市场已经存在并且规模庞大，极具开发潜力，若业界把握商机，推出更多适合长者的投资产品，有机会在激烈竞争的金融市场，衍生出另一块大饼。

绝大多数银发族已经退休，他们透过储蓄和投资积累了一定财富，在银发阶段首重保障财富，投资取态极其小心，能够增值固然好，但是更在意保住老本。因此，投资保守是长者的特性。银色债券由政府发行，基本上没有坏帐风险，到期由政府赎回，不会亏本，期内有2%保底回报，投入资金可保持购买力。目前的低息环境，银行的定期或储蓄存款利率都不到1%，银色债券可确保在低通胀甚至通缩情况下，仍能收取稳定利息，因此十分适合银发族认购。

据统计处数字，目前本港65岁以上市民约115万人，占总人口约16%。据去月第6批iBond认购情况看来，50万名认购人士之中，超过一成约6.5万人属65岁以上，若这些长者都认购银色债券，以30亿元的规模，不难超额认购。部分长者对银色债券没有太大兴趣，主要认为可获分配不多。以首批银色债券规模和潜在认购长者计算，预期每人约可获分配4至5手，即是4万至5万元投资，每年可获800至1000元利息；当今社会消费高昂，这个＂稳定收入＂只是聊胜于无。即使如此，首日认购反应不俗，折射长者渴望保值的心态，他们当然期望获得更多分配，使投资与回报更具实质意义。不过，政府发行银色债券，基本上是另类＂福利＂，期望政府加大发行额，不切实际，反而事态显示银发市场已经存在，业界应该探究如何体待。

本港人口老化是总趋势，虽然强积金制度有诸多缺陷，不过在日后市民退休之时可申领的强积金加上积蓄，仍然拥有一笔财富，少则十数万、数十万，多则数百万元。大概可以预期，在政府对市民退休生活保障规划中，也视强积金和储蓄为其中两大支柱。因此，过去不少市民退休时一贫如洗的状况，或许无法全面消除，不过相信会减少很多。即是说，日后本港的长者都有一定财富，只是或多或少而已。银发族有资金，按正常情况就有商机。

就投资产品，债券一贯被认为风险较低。另外，本港金融市场股市一枝独大，近年政府积极推动发展债券市场，持续发行iBond也为了达至这个目的；银发债券应该视为本港整体债市的新品种，即使日后息口回升，市民选择多了（例如在银行做定期存款收息也不俗等），不过，政府仍然应该继续发行银色债券，使之成为恒常发行的投资产品，而且发行额应该加大，吸引长者投入更多资金。政府这样做，可以起到带动作用，促使业界为长者设计更多合适投资产品，开发潜力庞大的银发市场，而本港债券市场则可以更多元化发展。

随着社会发展和变化，本港长者的财政情况与单靠储蓄度晚年的岁月，已经有所不同。如今随着时日推移，这种变化有望更为突显，因为退休长者的财富，正常情况下只会更多。一个庞大的银发市场已经有了潜在资金环境，问题是如何使银发族认识到合适投资可以发挥财富的效用，使退休生活过得更丰足厚实而已。业界应该设计推出一些低风险、适合退休长者的投资产品，一方面满足银发市场需求，业界和长者同时获得合理回报，另方面则拓阔金融市场的广度和深度，对推动本港金融中心起到积极作用。这是银发族积极认购银色债券折射出来的状况，值得政府和业界注意。（完）

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