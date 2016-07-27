港报财经评论：内地又水紧，减息降准在望--经济日报7月27日

内地又水紧，减息降准在望/ 余少文

国企指数昨日一度重上9100点，但内地水紧迫使人民银行增加流动性，内地媒体认为下半年有减息，降准空间，睇下松流动性能否扭转8月下跌的风险。

上证综合指数昨日升34点或1.1%，收报3050点，深证成分指数则升133点或1.25%，收报10852点，沪深两指数成交额合计逾4,800亿元人民币，亦支持国企指数一度高见9160点，全日升27点，收报9062点，成交额增加至136亿元；至于红筹指数曾高见3811点，最后升24点或0.6%，收报3793点，成交额近60亿元。

笔者曾预期国指本周会在9000至9100点区间上落，但指数昨日午后升越9100点，笔者被打了一巴掌！惟指数最后收低于9100点，总算维持在上述区间上落走势。在好友发动攻势下，不排除今明两日会再推高指数来结算，如指数成功重上9100点兼且企稳，可以挑战俗称牛熊分界綫的250天平均綫（现处于9306点），只是笔者仍然预期国指或要先行调整，回试8850至8900点区间，然后等消息，或等深港通的公布。

其实，深圳交易所最近4日内连发三函，提及从严监管热点题材，遏制市场炒作，包括人工智能、PE+上市公司、资本系或合伙企业入市上市公司等热点题材，并要求上市公司准确、完整地披露具体情况。反映深圳交易所开始整顿上市公司，乐观是透过维稳来为深港通出台铺路，即深港通或者快出台。

不过，随着7月结束在即，内地流动性需求也上升，故见到人民银行上周中开始增加逆回购交易量，本周一和周二逆回购分别1,500亿和1,300亿元人民币，是本月以来最多。而短期的银行同业拆息亦见上升，都反映流动性紧张，或是企业交税而增加资金需求，也可能是人行为稳定人民币滙率而消耗外滙占款从而加快流动性紧张，实际上外滙占款已连续8个月减少，也加大流动性压力。

但不排除流动性到8月初可以缓和下来，一如人行在6月底透过逆回购大放水后，7月初流动性缓和后便收水。

然而，继官媒早前指内地下半年有宽松货币政策后，内地媒体《证券日报》昨日在头版刊文指，内地＂降准降息有空间存预期＂，文中提及流动性近日趋紧张，银行同业拆息也上升，而人行的＂逆回购+MLF＂形式可调剂短期流动性，但只是把流动性矛盾后延，市场的流动性并没有增加，在进行供给侧结构改革的特殊时期，货币政策在保持稳健的同时还是应该有所作为的。

文中亦指出，在下半年推动经济情况下，人行最基本的任务之一是保持流动性的合理充裕，从而为经济企稳回升、深化改革创造适宜的货币环境。人行可采取的措施除了继续用好各种定向货币政策工具外，降准减息的基础也是存在的，这取决于宏观经济和改革的需求。

由于笔者担心国指在8月下跌的机会大，即使内地公布深港通，也可能只刺激大市三数天而已，故中央如能扩大流动性，甚至乎有减息降准等措施，可以改善市场气氛，确实有机会打破国指8月下跌的可能性。因应笔者对8月市况的评估，股民宜推高止赚位，同时可留意深港通概念股份作短綫买卖，如证券股、细价科技股等。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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