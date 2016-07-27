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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 09:05 BJT

《汇市简讯》美元兑加元早盘走软，日圆交叉盘全线反弹

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* 在日圆交叉盘普遍走强的情况下，美元兑加元早盘下跌0.15%--开盘跌0.2%。美国原油期货跌0.5%

* 动量指标呈中性--五、10和20日移动均线小幅上移

* 下道重要阻力位于1.3312，为2016年跌势的38.2%回档技术位

* 若收在费波纳奇回档技术位之上，则将上看1.3403

* 五日移动均值1.3157和稍早高位1.3191分别为首道支撑和阻力位

* 图表：reut.rs/2aIK7ZX

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)

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