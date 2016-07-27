《汇市简讯》美元兑加元早盘走软，日圆交叉盘全线反弹

瑞达期货：上海螺纹钢期货不宜盲目追高

螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。