港报财经评论：伦姨田叔齐开估，觅息潮流未乾枯--信报7月27日

伦姨田叔齐开估，觅息潮流未乾枯/ 习广思

本周市场除了关注美国民主党全国代表大会一连四天会议外，还有两大央行会议。周四香港凌晨美国联储局将公布议息结果，之后轮到周四及周五日本央行会议。市场对日央行于7月29日公布的经济刺激措施有相当大的期望。两大央行会议、美国总统大选都对后市有举足轻重的影响，不过大趋势仍是炒yield，债息偏低环境仍对高息资产有利。

本周召开的联储局政策会议，就加息问题展开的讨论预料将更为激烈。首先，联储局官员在上月会议上，一致决定把政策利率目标维持在0.25%至0.5%不变，但当时正值会议前刚公布5月就业增长急剧放缓，之后还有数日后的英国脱欧公投，不确定性令会议难有实质讨论成果。

现在情况刚好相反，6月就业数据大幅反弹，非农职位远远多过预期，且英国公投退欧后，环球股市尤其美股依然屡创纪录高位，令决策当局再无理由反对支持加息的声音。

不过，市场人士普遍预计，联储局不会就下次加息时间给予明确讯号，对经济形势的评估或优于6月中旬举行的会议，且这次会议没有安排主席耶伦的会后新闻发布会，因此对下次加息时间更难寻找线索。

有＂联储局线人＂之称的《华尔街日报》首席经济记者希尔森拉特，以及亚特兰大储银行长洛克哈特近日先后暗示当局最快会于9月加息，但市场人士不认为有关估计正确。最新联邦基金利率期货市场显示，联储局9月加息机会不足30%。

高盛经济学家早前表示，联储局9月加息概率仅25%，12月加息概率为40%；预计本周联储局政策声明或仅出现轻微变化，联储局将继续关注劳动力市场和通胀前景。

东方汇理资产管理公司（Amundi Asset Management）估计，联储局今年不会加息，美国国债将继续上涨。该公司旗下债券基金跑赢80%同类型基金，其固定收益全球主管Eric Brard称，联储局决策者将于周二和周三的会议上按兵不动，美国国债将得益，因为孳息率为负的日本和欧洲主权债更有吸引力。

其论据是，相比起欧洲及日本经济增长放缓、通货膨胀减速，很多资金正在涌向美国市场，而且未来几个月还将继续流入，这对美国国债有利。目前10年期美国国债孳息率约1.55%，Brard认为未来几个月该孳息率将远低于1.5%水平。

至于日央行会议，高盛预计，日央行本周会议后开水喉的机会率达60%，可能把购买ETF规模从当前每年3.3万亿日圆，增至约6万亿日圆，或者把存款利率或贷款利率下调10个基点，即把负利率水平扩大。

美元兑日圆上周曾升至107以上，惟昨天日圆明显转强至104水平，反映会议前投资者采取观望态度，不敢持太多日圆淡仓等议息结果公布。花旗日前发表的外滙报告亦表示，美元兑日圆将于100至107.63 的区间上落，当局或不会推出大规模宽松政策，因此对日圆走势持中性偏强预测。

事实上，早前被外电及传媒大肆渲染的＂直升机撒钱＂方案已被日央行行长黑田东彦否认，目前市场应更理性睇睇日央行如何延续其＂QE2.0＂量宽计划。根据目前购买国债规模，日本央行买入日本政府债券的规模将于明年6月达到上限，市场再无债可买，而且大量国债在政府手上也不是好事，当局有可能将买债计划延伸至企业债券，甚至进入股票市场。

当然，本月日圆升值至100水平已经证实了日央行固有的QE模式对刺激通胀、日圆贬值帮助不大，本周主菜应在于日本如何用财政政策刺激经济。然而，简单将钱用于兴建大白象式基建有助刺激经济吗？看来安倍政府需要更有创意的政策思维，方可令是次市场满怀期待的会议收货。

回到香港，路经中环惊见大量白领、OL在某大银行楼下大玩捉精灵游戏，不分年龄层玩得相当投入，看来此游戏仍会流行一段时间。AR概念目前看来仍限于这款新游戏，在通讯、电影方面的应用却未如手机游戏般流行，但相信此概念会继续壮大，有了这款游戏的体验，对于日后其他AR产品将有更大期待及关注，这是AR相关股票值得长远看好的理由。

不过，捉精灵热潮或不会持续太长时间，AR软件及硬件开发商要加快推出产品，否则热潮一过，气氛未必可以维持。（完）

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