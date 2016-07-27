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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 09:24 BJT

《全球汇市》日圆在大涨后回落，因预计日本央行将放松货币政策

美国经济数据利好，令美联储12月将加息的预期增强，从而提高了美元的相对吸引力。
    
    货币市场期货走势反映，美联储12月加息的可能性接近50%。
    
    欧元兑美元 大致持平在1.0983美元，市场等待周五发布的欧元区重要经济数据
，当中包括通胀和经济增长数据。
    
    周五出炉的欧洲银行压力测试结果将备受关注，意大利的银行则是关注焦点，该国银行
盈利能力低且拥有大量的不良贷款，被视为最薄弱的环节。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0991  1.0986  +0.05  +1.21  1.0860
    美元/日圆            105.04  104.64  +0.38 -12.68  120.30
    欧元/日圆        115.45  114.96  +0.43 -11.63  130.65
    美元/瑞郎            0.9912  0.9919  -0.07  -1.06  1.0018
    英镑/美元            1.3138  1.3127  +0.08 -10.86  1.4738
    美元/加元            1.3164  1.3186  -0.17  -4.88  1.3839
    美元/离岸人民币    6.6781  6.6785  -0.01  +1.68  6.5680
    澳元/美元            0.7518  0.7500  +0.24  +3.34  0.7275
    新西兰元/美元        0.7052  0.7051  +0.01  +3.33  0.6825
    澳元/日圆        78.960  78.480  +0.61  -9.78  87.520
    新西兰元/日圆    74.070  73.780  +0.39  -9.78  82.100
    英镑/日圆        138.00  137.36  +0.47 -22.17  177.30
    澳元/新西兰元    1.0653  1.0626  +0.25  +0.08  1.0645
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (翻译 杜明霞/王丽鑫/李爽/侯雪苹； 审校 白云/张涛/龚芳/张荻)

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