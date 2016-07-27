《全球汇市》日圆在大涨后回落，因预计日本央行将放松货币政策

美国经济数据利好，令美联储12月将加息的预期增强，从而提高了美元的相对吸引力。 货币市场期货走势反映，美联储12月加息的可能性接近50%。 欧元兑美元 大致持平在1.0983美元，市场等待周五发布的欧元区重要经济数据 ，当中包括通胀和经济增长数据。 周五出炉的欧洲银行压力测试结果将备受关注，意大利的银行则是关注焦点，该国银行 盈利能力低且拥有大量的不良贷款，被视为最薄弱的环节。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0991 1.0986 +0.05 +1.21 1.0860 美元/日圆 105.04 104.64 +0.38 -12.68 120.30 欧元/日圆 115.45 114.96 +0.43 -11.63 130.65 美元/瑞郎 0.9912 0.9919 -0.07 -1.06 1.0018 英镑/美元 1.3138 1.3127 +0.08 -10.86 1.4738 美元/加元 1.3164 1.3186 -0.17 -4.88 1.3839 美元/离岸人民币 6.6781 6.6785 -0.01 +1.68 6.5680 澳元/美元 0.7518 0.7500 +0.24 +3.34 0.7275 新西兰元/美元 0.7052 0.7051 +0.01 +3.33 0.6825 澳元/日圆 78.960 78.480 +0.61 -9.78 87.520 新西兰元/日圆 74.070 73.780 +0.39 -9.78 82.100 英镑/日圆 138.00 137.36 +0.47 -22.17 177.30 澳元/新西兰元 1.0653 1.0626 +0.25 +0.08 1.0645 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (翻译 杜明霞/王丽鑫/李爽/侯雪苹； 审校 白云/张涛/龚芳/张荻)