中国个股：渤海金控向GE收购的飞机租赁资产已有五架飞机交割

路透上海7月27日 - 中国渤海金控投资股份有限公司 周二晚公告称，其透过子公司向通用电气（GE） 收购的45架带租约的飞机租赁资产，目前已累计交割五架飞机。

公告显示，这笔收购的飞机租赁资产交割的最新进展是：上周五（美国东部时间）美国航空 承租的两架波音 B737-800飞机已交割至渤海金控旗下SPV（特殊目的公司）。

7月初，渤海金控宣布，由全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited及控股子公司HKAC向GE旗下飞机租赁业务平台GE Capital Aviation Services Limited和GE Capital Aviation Services LLC收购45架带租约的飞机租赁资产，交易价格为19.75亿美元，资金来源为部分定增筹资、自有资金及银行贷款。

通用电气旗下的飞机租赁业务平台是全球最大的商业航空租赁公司，目前其运营和管理的机队规模已超过2,000架。

此次渤海金控收购的飞机包括22架B737系列飞机、15架A320系列飞机等。截止4月底，这批飞机平均机龄3.48年，平均剩余租赁年限约为8.5年，合计月租金约为1,600万美元-1,700万美元，客户包括美国航空、美国维珍航空、卡塔尔航空、中国国航 、中国南航 等国内外29家航空公司。