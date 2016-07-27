全球金市：金价下跌，投资者静候美联储利率决议

预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周维持利率不变，任何可能的升息都将推后至9月甚至12月。决策者希望等待获得通胀上升的更多证据。

美国7月消费者信心保持稳定，新屋销售触及近八年半最高，表明经济增长势头依旧，可能为美联储年内升息提供依据。

日本央行决策者周五将决定是扩大刺激，还是节省日渐减少的政策工具以防日后经济形势恶化，日圆走势以及政治考量可能是决定性因素。

路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会下调指标利率，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。

黄金矿业服务公司(GFMS)分析师周二表示，西方黄金投资上升，帮助抵消了第二季亚洲需求下滑的影响，同时他们上调对今年金价预估，因经济前景令人担忧。

据知情消息人士，全球最大的黄金矿商Barrick Gold Corp 在考虑出售旗下非洲Acacia Mining Plc 的多数股权，并已接洽了几位南非矿商。(完)

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