全球金市：金价下跌，投资者静候美联储利率决议

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周维持利率不变，任何可能的升息都将推后至9月甚至12月。决策者希望等待获得通胀上升的更多证据。
美国7月消费者信心保持稳定，新屋销售触及近八年半最高，表明经济增长势头依旧，可能为美联储年内升息提供依据。
日本央行决策者周五将决定是扩大刺激，还是节省日渐减少的政策工具以防日后经济形势恶化，日圆走势以及政治考量可能是决定性因素。
路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会下调指标利率，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。
黄金矿业服务公司(GFMS)分析师周二表示，西方黄金投资上升，帮助抵消了第二季亚洲需求下滑的影响，同时他们上调对今年金价预估，因经济前景令人担忧。
据知情消息人士，全球最大的黄金矿商Barrick Gold Corp 在考虑出售旗下非洲Acacia Mining Plc 的多数股权，并已接洽了几位南非矿商。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/李爽 审校 许娜/王丽鑫)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。