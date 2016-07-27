台湾数据：6月景气对策信号连三月呈黄蓝灯，景气缓步回温--国发会

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北7月27日 - 台湾国家发展委员会周三称，6月景气对策信号已连续三个月呈现黄蓝灯，综合判断分数维持上月的20分。景气领先与同时指标维持上升走势，显示经济缓步回温。
展望未来，下半年手持行动装置推陈出新，带动电子零组件需求增强，出口可望改善；惟英国脱欧公投、地缘政治风险等干扰全球经济表现因素，对贸易影响仍应持续关注。
内需方面，国发会指出，半导体业者持续先进制程投资，与政府加快落实公共建设预算，可挹注投资动能，加以暑假出游旺季与中元节档期促销，民间消费可望维持，惟民众对经济信心的不确定以及就业成长趋缓，对消费影响仍待观察。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完