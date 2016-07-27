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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 16:06 BJT

台湾数据：6月景气对策信号连三月呈黄蓝灯，景气缓步回温--国发会

路透台北7月27日 - 台湾国家发展委员会周三称，6月景气对策信号已连续三个月呈现黄蓝灯，综合判断分数维持上月的20分。景气领先与同时指标维持上升走势，显示经济缓步回温。

展望未来，下半年手持行动装置推陈出新，带动电子零组件需求增强，出口可望改善；惟英国脱欧公投、地缘政治风险等干扰全球经济表现因素，对贸易影响仍应持续关注。

内需方面，国发会指出，半导体业者持续先进制程投资，与政府加快落实公共建设预算，可挹注投资动能，加以暑假出游旺季与中元节档期促销，民间消费可望维持，惟民众对经济信心的不确定以及就业成长趋缓，对消费影响仍待观察。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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