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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 09:26 BJT

台湾股市：盘初上扬，苹果季报激励其供应商个股上涨

路透台北7月27日 - 台湾股市周三盘初上扬，台积电 、鸿海 及其他苹果 供应商个股上涨，之前苹果公布第三季iPhones销售量超预期。

开盘10分钟左右，加权股价指数 涨0.3%报9,055.34点，上日收报9,024.79点。

电子类指数 升0.6%，金融保险类指数 略涨0.1%。

苹果供应商个股上扬，其中台积电涨1.2%，鸿海涨0.7%，大立光电 涨1.6%。(完)

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