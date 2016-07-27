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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 09:28 BJT

香港个股：绿城中国伙中交地产开发北京住宅项目，地价57亿元人民币

路透香港7月27日 - 中国房地产商--绿城中国 宣布，与主要股东中交集团旗下中交地产共同于北京开发一项住宅物业，项目地价为57亿元人民币。

公告称，该公司与中交地产拟透过项目公司，以85:15股权比例共同开发该北京土地，项目建筑面积约20.27万平方米（包括配建3.1万平方米公共租赁住房）。

该土地位于北京门头沟区，总土地代价57亿元，其中17亿元由绿城中国和中交地产按85:15的股权比例出资，余下40亿元透过项目公司取得的融资拨付。

中交集团持有绿城中国约28.895%已发行股本，为后者主要股东，因此交易构成关连交易，须经独立股东批准。

绿城中国周三开盘涨0.53%，报5.73港元，过去一个月升7.5%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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