香港个股：绿城中国伙中交地产开发北京住宅项目，地价57亿元人民币

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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路透香港7月27日 - 中国房地产商--绿城中国 宣布，与主要股东中交集团旗下中交地产共同于北京开发一项住宅物业，项目地价为57亿元人民币。
公告称，该公司与中交地产拟透过项目公司，以85:15股权比例共同开发该北京土地，项目建筑面积约20.27万平方米（包括配建3.1万平方米公共租赁住房）。
该土地位于北京门头沟区，总土地代价57亿元，其中17亿元由绿城中国和中交地产按85:15的股权比例出资，余下40亿元透过项目公司取得的融资拨付。
中交集团持有绿城中国约28.895%已发行股本，为后者主要股东，因此交易构成关连交易，须经独立股东批准。
绿城中国周三开盘涨0.53%，报5.73港元，过去一个月升7.5%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。