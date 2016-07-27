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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 09:45 BJT

《汇市简讯》澳元上扬，澳洲央行CPI截尾均值同比升幅高于预期

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* 澳洲央行第二季消费者物价指数(CPI)截尾均值同比升1.7%，高于预期的1.5%

* 澳元/美元升破0.7676至0.7443跌势的50%回档位0.7560，高见0.7568

* 之后回落至0.7540以下，因澳洲央行第二季CPI加权中值同比升1.3%与预期相符

* CPI报告表现好坏参半，或许无法改变市场对澳洲央行8月降息的预期(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)

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