《汇市简讯》澳元上扬，澳洲央行CPI截尾均值同比升幅高于预期

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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* 澳洲央行第二季消费者物价指数(CPI)截尾均值同比升1.7%，高于预期的1.5%
* 澳元/美元升破0.7676至0.7443跌势的50%回档位0.7560，高见0.7568
* 之后回落至0.7540以下，因澳洲央行第二季CPI加权中值同比升1.3%与预期相符
* CPI报告表现好坏参半，或许无法改变市场对澳洲央行8月降息的预期(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。