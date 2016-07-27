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货币新闻 | 2016年 7月 27日 星期三 10:22 BJT

芝加哥期市：小麦期货小涨，上日下跌逾3%

以下是0118GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           415.50     0.50  +0.12%    -3.15%     443.71   40
    CBOT玉米           339.50     0.00  +0.00%    -0.51%     375.10   29
    CBOT大豆           978.25     4.50  +0.46%    +1.24%    1073.60   32
    CBOT稻米           $10.06    $0.03  +0.30%    -2.94%     $10.81   24
    美国原油           $42.77   -$0.15  -0.35%    -0.83%     $46.46   32
    汇率 
    欧元/美元          $1.099   $0.000  +0.05%    +0.01%
    美元/澳元           0.752    0.002  +0.23%    +0.68%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 汪红英/王兴亚；审校 王丽鑫/许娜)

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