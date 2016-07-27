中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元五期固息债，期限1-10年

路透上海7月27日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(8月1日)招标增发至多24 0亿元人民币五期固息债，期限包括一、三、五、七和10年。 上述五期债分别为为该行今年第14、15、16、第4期和第5期增发债， 票面利率分别为2 .60%、3.08%、3.26%、3.32%和3.33%。具体发行条款如下： 2016年第14、15、16、第4期和第5期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3/5/7年：50亿；10年：40亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：8月1日下午14:00-15:00 7/10年：8月1日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月3日 起息日 1/3/5年：4/22；7/10年：1/6 发行期 8/2 -8/3 上市日 8月5日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)