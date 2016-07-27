中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元五期固息债，期限1-10年

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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路透上海7月27日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(8月1日)招标增发至多24 0亿元人民币五期固息债，期限包括一、三、五、七和10年。 上述五期债分别为为该行今年第14、15、16、第4期和第5期增发债， 票面利率分别为2 .60%、3.08%、3.26%、3.32%和3.33%。具体发行条款如下： 2016年第14、15、16、第4期和第5期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3/5/7年：50亿；10年：40亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：8月1日下午14:00-15:00 7/10年：8月1日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月3日 起息日 1/3/5年：4/22；7/10年：1/6 发行期 8/2 -8/3 上市日 8月5日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。