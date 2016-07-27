《即时观点》澳洲第二季CPI涨幅1999年来最小，降息大门仍敞开

因CPI截尾均值高于预期，澳元兑美元 最初一度上涨0.0025美元，但很快回落，因为整体报告仍表现疲弱。银行间市场利率期货<0#YIB:>下滑，因投资者微幅降低了对于澳洲再次降息可能性的预期。(完) (编译/审校 张涛/杜明霞/李爽/张荻/王丽鑫/刘秀红)