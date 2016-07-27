《即时观点》澳洲第二季CPI涨幅1999年来最小，降息大门仍敞开

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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因CPI截尾均值高于预期，澳元兑美元 最初一度上涨0.0025美元，但很快回落，因为整体报告仍表现疲弱。银行间市场利率期货<0#YIB:>下滑，因投资者微幅降低了对于澳洲再次降息可能性的预期。(完) (编译/审校 张涛/杜明霞/李爽/张荻/王丽鑫/刘秀红)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。