国际油市：油价跌至三个月低点附近，因供应充裕且经济增长放缓

分析师称，他们预测油价短期内会进一步下跌，因供应过剩情况依然持续且需求增长停步不前。

“我认为，由于各种不利因素，油价在接下来几周将在39美元至42美元之间寻找低点，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。

“但之后，市场会再度趋于平衡，”他补充说，并称油价在50-60美元将意味着这种供需平衡状态。

过去两年，油市一直受供应过剩困扰。从2014年至2016年初，油价因市场供应过剩下跌幅度达70%，布兰特原油在此期间一度跌至逾10年低点27美元左右。(完)

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