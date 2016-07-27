国际油市：油价跌至三个月低点附近，因供应充裕且经济增长放缓

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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分析师称，他们预测油价短期内会进一步下跌，因供应过剩情况依然持续且需求增长停步不前。
“我认为，由于各种不利因素，油价在接下来几周将在39美元至42美元之间寻找低点，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。
“但之后，市场会再度趋于平衡，”他补充说，并称油价在50-60美元将意味着这种供需平衡状态。
过去两年，油市一直受供应过剩困扰。从2014年至2016年初，油价因市场供应过剩下跌幅度达70%，布兰特原油在此期间一度跌至逾10年低点27美元左右。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/侯雪苹；审校 龚芳/杜明霞)
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。