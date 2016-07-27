台湾汇市：台币兑美元早盘小升，因出口商月底抛汇以及外资汇入

路透台北7月27日 - 台币兑美元 周三早盘小升。交易员指出，受出口商月底抛汇以及外资汇入带动，且韩元兑美元 走升，使得台币升逾32.100关卡。

不过市场观望美联储与日本央行的政策决议，台北外汇开盘一小时的成交量仅约1亿美元。他们表示，今日台币料随台股与外资、出口商的动作小幅震荡，走势应以偏升为主。

〞外资汇入，出口商也卖(美元)。〞一位银行交易员说。

银行交易员指出，月底出口商仍有抛汇需求，若是外资汇入力道大于汇出，台币将是易升难贬，进口商虽可趁机承接美元，但仅在32.100以下小额买进，不足以扭转台币升值走势。

本地时间10:15，韩元兑美元 报1,133.8，上日收在1,134.9；台股加权指数 则涨0.39%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.992/32.016，上日收在32.030。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.050-32.120

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