日本股市：日经指数早盘盘中涨1.2%，对央行放松货币的憧憬推低日圆

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
交易员称，虽然该数字低于10万亿日圆的预期，并且市场对日本央行采取“直升机撒钱”举措的预期也淡化，但市场还是希望周五的央行会议能推出某种形式的宽松措施。
美元兑日圆 上涨0.4%至105.06日圆后，出口类股上涨。
部分交易员相信，上市日企的业绩会好于预期。
“如果企业季度业绩出人意料地表现尚可，投资者将受到鼓舞，”大和证券资深分析师Shuji Hosoi称。
他还表示，对于日企基本面强于预期的憧憬，可能在季度业绩公布期支撑股市。
东证股价指数 涨0.8%至1,317.14点，JPX日经400指数 涨0.8%至11,843.06点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。