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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 10:35 BJT

日本股市：日经指数早盘盘中涨1.2%，对央行放松货币的憧憬推低日圆

交易员称，虽然该数字低于10万亿日圆的预期，并且市场对日本央行采取“直升机撒钱”举措的预期也淡化，但市场还是希望周五的央行会议能推出某种形式的宽松措施。

美元兑日圆 上涨0.4%至105.06日圆后，出口类股上涨。

部分交易员相信，上市日企的业绩会好于预期。

“如果企业季度业绩出人意料地表现尚可，投资者将受到鼓舞，”大和证券资深分析师Shuji Hosoi称。

他还表示，对于日企基本面强于预期的憧憬，可能在季度业绩公布期支撑股市。

东证股价指数 涨0.8%至1,317.14点，JPX日经400指数 涨0.8%至11,843.06点。(完)

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