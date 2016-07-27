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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 10:27 BJT

金属期市：伦铜小幅回落，美联储周三将公布政策决议

预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周维持利率不变，任何可能的升息都将推后至9月甚至12月。决策者希望等待获得通胀上升的更多证据。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周二将其备受瞩目的资产出售计划先搁置一边，公布一项15亿美元的发股计划以帮助该公司削减债务。

澳洲Fortescue Metals Group 周三调降2017财年生产成本目标至每湿吨12-13美元，低于2016财年平均水平每吨15.43美元，使其更接近规模更大的竞争对手。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张若琪 审校 王兴亚/许娜)

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