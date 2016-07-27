金属期市：伦铜小幅回落，美联储周三将公布政策决议

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周维持利率不变，任何可能的升息都将推后至9月甚至12月。决策者希望等待获得通胀上升的更多证据。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周二将其备受瞩目的资产出售计划先搁置一边，公布一项15亿美元的发股计划以帮助该公司削减债务。
澳洲Fortescue Metals Group 周三调降2017财年生产成本目标至每湿吨12-13美元，低于2016财年平均水平每吨15.43美元，使其更接近规模更大的竞争对手。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张若琪 审校 王兴亚/许娜)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。