台湾债市：指标10年公债殖利率早盘微跌，盘整观望美国FOMC利率决议

路透台北7月27日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周三早盘微跌。交易员称，目前台债维持区间盘整格局，暂随国际债市及央行引导隔拆利率微调而窄幅波动，观望美国FOMC会议最新结果。

他们表示，今日央行中止连两日引导隔拆利率开盘价微扬的动作，加以台电今年不发债令偏滥的资金情势欠缺去化管道，今年到期的台电公司债资金不排除短线停泊在台债，也提振资金行情延续，今日料10年券105/4殖利率区间偏跌整理。

〞现在就是资金行情，还有什么议题可以炒的。〞一位民营银行资深交易员说。

市场关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北时间周四凌晨会有最新结果。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧企图从中寻找美国升息步调的线索。另日本央行周四起也召开为期两日的货币政策会议，周五宣布利率决定。

美国短期公债收益率周二持坚，两年期公债收益率在逾四周高位附近徘徊，美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始为期两日的货币政策会议，预计或会带来可能升息时机的线索。指标10年期公债 收益率收在1.561%，上日收在1.573%。

本地时间10:27时，105/4殖利率走跌0.65基点至0.6750%，成交68.5亿台币；105/8殖利率跌0.70基点至0.5050%，成交8.5亿台币；台股加权指数 则上涨0.45%。

交易员预估，今日105/4、105/8殖利率主要交投区间料分别在0.66-0.68%、0.50-0.51%。

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